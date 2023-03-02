Госорганы могут лишить возможности получать конфискованные предметы роскоши в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госорганы могут лишить возможности получать в пользование конфискованные предметы роскоши. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналистами был задан вопрос: «Недавно Генеральная прокуратура получила люксовый конфискат в виде автомобиля «Лексус» стоимостью свыше 50 млн тенге. Будет ли Минфин менять свое правило в пользу казахстанских налогоплательщиков?»

«Да, данный факт мне известен, я уже дал соответствующее поручение Комитету госимущества и приватизации пересмотреть данное правило», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура забрала себе автомобиль, купленный на 50,5 млн тенге, украденные с закупок медицинского оборудования.