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Госорганы могут лишить возможности получать конфискованные предметы роскоши в РК

2 Марта 2023, 11:26
Госорганы могут лишить возможности получать конфискованные предметы роскоши в РК Фото: pictures.dealer.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госорганы могут лишить возможности получать в пользование конфискованные предметы роскоши. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналистами был задан вопрос: «Недавно Генеральная прокуратура получила люксовый конфискат в виде автомобиля «Лексус» стоимостью свыше 50 млн тенге. Будет ли Минфин менять свое правило в пользу казахстанских налогоплательщиков?»

«Да, данный факт мне известен, я уже дал соответствующее поручение Комитету госимущества и приватизации пересмотреть данное правило», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура забрала себе автомобиль, купленный на 50,5 млн тенге, украденные с закупок медицинского оборудования.


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