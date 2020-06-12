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Госорганы и предприятия проверят в Нур-Султане на доступность для лиц с инвалидностью

12 Июня 2020 21:12
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Госорганы и предприятия проверят в Нур-Султане на доступность для лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госорганы и предприятия Нур-Султана проверят на доступность для лиц с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Нур-Султану планирует провести 41 профилактический контроль на социально значимых объектах в этом году. В случае поступления обращений от физических или юридических лиц о необеспечении доступности, государственные организации ожидают внеплановые проверки.

«В будущем в рамках профилактического контроля рассчитываем охватить все госорганизации и предприятия и проверить на предмет доступности для лиц с инвалидностью», – пояснили специалисты.

Отметим, обход различных учреждений проводится ежегодно в рамках профилактики. Так, в 2019 году было проведено 39 проверок с посещением 41 гособъекта. Это больницы, учреждения образования, культуры и другие. По результатам выявлено множество нарушений. В частности, у большинства из них отсутствовали тактильные средства информации для людей, имеющих слабое зрение, имелись крутые уклоны пандусов, высокие пороги, узкие двери без задержки, что препятствует доступ лицам, передвигающимся на инвалидной коляске. Кроме того, отсутствовала визуальная информация для людей, имеющих нарушение слуха.

Напомним, 20 февраля 2015 года Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 13 декабря 2006 года. Согласно п. 2 ст. 14 Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры.


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#Нур-Султан   #Общество  
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