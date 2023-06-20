Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В качестве KPI в планах развития и бюджетных программах центральных госорганов и нацкомпаний предусматривать поступление налогов предложила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представляется, что госорганы, ответственные за развитие целых отраслей должны отвечать не только за рациональное расходование бюджета, но и в определенной части - за его пополнение. А именно за расширение налогооблагаемой базы. Может быть, в качестве KPI в Планах развития и бюджетных программах центральных госорганов и нацкомпаний предусматривать и поступление налогов», - сказала Наталья Годунова, представляя заключение к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента.

Она также добавила, что министерства сами, пробивая преференции, льготное кредитование, гарантирование займов и т.д., обосновывают их целесообразность тем, что в результате это даст расширение производства, рост налогов, увеличение числа рабочих мест.

«Показатели напрашиваются сами собой. Понятно, что не в год выделения денег, а в отсроченном периоде – в среднем 3-5 лет. Сокращение нерационального расходования бюджетных средств -это тоже резервы. В каком плане? Если четыре года назад мы считали, что завышение ПСД составляет до 30% и оценивали эту сумму в триллион тенге, то сейчас, удорожание проектов приобрело массовый характер и его объемы исчисляются уже намного большей суммой. В этой связи необходимы адекватные меры, прежде всего, со стороны министерства индустрии и инфраструктурного развития, особенно жесткий контроль со стороны Госэкспертизы», - подчеркнула Наталья Годунова.