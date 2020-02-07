Госорганы должны кардинально менять работу, снижать бюрократию – Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. К АЗИНФОРМ – Все госорганы должны кардинально менять работу, снижать бюрократию. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента на заседании коллегии Агентства по делам государственной службы по итогам работы за 2019 год, определению приоритетов и задач на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

В нем приняли участие представители Администрации Президента и сотрудники Агентства, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Национального центра по управлению персоналом государственной службы, а также территориальные департаменты агентства посредством видеоконференцсвязи.

Выступая на коллегии, председатель АДГС Анар Жаилганова подчеркнула, что приоритетом в работе агентства остаются вопросы дальнейшей профессионализации государственного аппарата в рамках реализации первого направления Плана нации - 100 конкретных шагов.

В выступлении заместителя руководителя Администрации Президента Малика Мурзалина была озвучена необходимость качественной реализации агентством совместно с государственными органами задач, поставленных Главой государства, по формированию сервисной модели государственного управления, направленной на удовлетворение потребностей граждан.

Он также отметил имеющиеся вопросы излишней бюрократии при поступлении на государственную службу, высокой сменяемости госслужащих, в особенности руководящих работников, отсутствия должной институциональной памяти в государственных органах, регулярных переработок госслужащих и снижения ротаций между регионами.

В рамках приоритетных направлений работы для агентства были обозначены необходимость разработки новых подходов, которые должны найти свое отражение в Концепции развития государственного управления и системных инициатив, продолжение работы по оптимизации численности госслужащих, внедрение новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной шкалы с учетом повышения эффективности работы госслужащих, улучшение качества оказания государственных услуг и имиджа государственной службы.

«Общество ждёт справедливую и соответствующую запросам граждан новую модель государственного управления. Сегодня все госорганы должны кардинально менять работу, снижать бюрократию и оптимизировать свои бизнес-процессы как внутри госоргана, так и между собой», - отметил он.