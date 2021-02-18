Госорганы будут разъяснять нормы народу «простым языком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», депутаты озвучили ряд предложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Простой народ не владеет достоверной информацией о том, какие законы принимаются, какие права они затрагивают. В ходе выездов в регионы много вопросов возникает у населения. Я считаю, что необходимо проводить полноценную разъяснительную работу нашим гражданам о нормах принимаемых законов простым языком», - сказала сенатор Дана Нуржигитова на пленарном заседании Сената.

«Бывают случаи, когда из-за такой слабой разъяснительной работы активные блогеры и эксперты в соцсетях обсуждают и разъясняют законы на свой лад, пояснения соответствующих госорганов официально распространятся уже после бурного обсуждения в обществе. Таким образом, мы видим, что нет медиакоммуникации между обществом и правительством», - добавила она.

В свою очередь, министр юстиции Марат Бекетаев заверил, что такая работа будет проводиться в обязательном порядке.

«Разъяснения законопроекта, его информационное сопровождение будет в обязательном порядке проводиться Минюстом и Министерством информации и общественного развития. Такая программа направлена на разъяснение норм законодательства гражданам. Эти мероприятия будут направлены на разъяснение норм населению простым языком», - заключил М. Бекетаев.