Госорганы будут отчитываться о воздействии климата на отрасли экономики

НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о проводимой Правительством работе по повышению устойчивости экономики к последствиям изменения климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Парижским соглашением национальные планы по адаптации (НАП) необходимы для повышения устойчивости различных секторов экономики и населения к уже наблюдаемым и ожидаемым последствиям изменения климата. Международный опыт показывает, что НАП разрабатывается путем продвижения политики по адаптации к изменению климата в рамках документов системы государственного планирования, а также принятием национального законодательства по вопросам адаптации к изменению климата», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в рамках Экологического кодекса, принятого 2 января текущего года, разработана глава «Государственное управление в сфере адаптации к изменению климата», которая предусматривает внедрение семиэтапного процесса адаптации к изменению климата, включающего сбор информации, оценку уязвимости, планирование, разработку, осуществление, мониторинг мер по адаптации к изменению климата в наиболее уязвимых секторах, таких как сельское и лесное хозяйство, водные ресурсы, гражданская защита.

«Созданные законодательные условия для реализации процесса планирования по адаптации к изменению климата будут осуществляться на национальном и региональном уровнях. Путем получения прогноза климатических данных уполномоченные государственные органы в области сельского, лесного, водного хозяйства и гражданской защиты будут проводить оценку климатических рисков и планирование необходимых мер для адаптации к изменению климата», - отметил зампремьера.

Он подчеркнул, что в соответствии с требованиями Парижского соглашения государственным органам необходимо представлять отчетность о воздействиях изменения климата на курируемые отрасли и эффективности мер по адаптации к климатическим изменениям уполномоченному органу в области охраны окружающей среды.

«При этом, в соответствии с разработанными Правилами организации и реализации процесса адаптации к изменению климата уполномоченный орган в области охраны окружающей среды оказывает информационное и методическое содействие по оценке уязвимости к изменению климата. Таким образом, в Экологическом кодексе уже существует процесс НАП, реализация которого будет способствовать достижению целей Парижского соглашения по повышению способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата», - заключил Р. Скляр.