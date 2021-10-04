РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Госорганы будут отчитываться о воздействии климата на отрасли экономики

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о проводимой Правительством работе по повышению устойчивости экономики к последствиям изменения климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Парижским соглашением национальные планы по адаптации (НАП) необходимы для повышения устойчивости различных секторов экономики и населения к уже наблюдаемым и ожидаемым последствиям изменения климата. Международный опыт показывает, что НАП разрабатывается путем продвижения политики по адаптации к изменению климата в рамках документов системы государственного планирования, а также принятием национального законодательства по вопросам адаптации к изменению климата», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что в рамках Экологического кодекса, принятого 2 января текущего года, разработана глава «Государственное управление в сфере адаптации к изменению климата», которая предусматривает внедрение семиэтапного процесса адаптации к изменению климата, включающего сбор информации, оценку уязвимости, планирование, разработку, осуществление, мониторинг мер по адаптации к изменению климата в наиболее уязвимых секторах, таких как сельское и лесное хозяйство, водные ресурсы, гражданская защита.

    «Созданные законодательные условия для реализации процесса планирования по адаптации к изменению климата будут осуществляться на национальном и региональном уровнях. Путем получения прогноза климатических данных уполномоченные государственные органы в области сельского, лесного, водного хозяйства и гражданской защиты будут проводить оценку климатических рисков и планирование необходимых мер для адаптации к изменению климата», - отметил зампремьера.

    Он подчеркнул, что в соответствии с требованиями Парижского соглашения государственным органам необходимо представлять отчетность о воздействиях изменения климата на курируемые отрасли и эффективности мер по адаптации к климатическим изменениям уполномоченному органу в области охраны окружающей среды.

    «При этом, в соответствии с разработанными Правилами организации и реализации процесса адаптации к изменению климата уполномоченный орган в области охраны окружающей среды оказывает информационное и методическое содействие по оценке уязвимости к изменению климата. Таким образом, в Экологическом кодексе уже существует процесс НАП, реализация которого будет способствовать достижению целей Парижского соглашения по повышению способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата», - заключил Р. Скляр.


    Теги:
    Парламент Экономика Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!