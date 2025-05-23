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    11:54, 23 Май 2025 | GMT +5

    Госорганы обязаны сами распространять объективную официальную информацию - Премьер-министр

    Государственные органы обязаны по собственной инициативе доводить до населения объективную официальную информацию. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенаторов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — Доступность и удобство информации на сайтах госорганов для граждан, в том числе для лиц с инвалидностью, является основой качественной реализации принципа «государства, слышащего голос народа». Этот вопрос находится на постоянном контроле Правительства, а возникающие проблемы рассматриваются в рамках работы Комиссии по вопросам доступа к информации при Министерстве культуры и информации. В состав комиссии входят депутаты Сената и Мажилиса, представители госорганов, НПО, СМИ и люди с инвалидностью, — отметил глава Правительства в своём ответе.

    По его словам, в январе 2025 года в Закон «О доступе к информации» были внесены поправки, наделяющие Министерство культуры и информации полномочиями государственного контроля в сфере доступа к информации. Закреплён принцип презумпции открытости информации — то есть принцип прозрачности всей информации, которой располагают государственные органы.

    — В законе отдельно прописаны нормы, предусматривающие учёт интересов лиц с инвалидностью и обеспечение доступности информации для них. Также были введены понятие проактивного распространения информации и механизмы его реализации. Это означает, что государственные органы теперь обязаны по собственной инициативе (без запроса) предоставлять обществу объективную официальную информацию. В целом, на основе внесённых поправок значительно усилены меры по мониторингу и контролю за деятельностью государственных органов, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее мы писали о том, что правила отбора на госслужбу изменятся в Казахстане. 

    Что теперь должны публиковать госорганы: утвержден стандарт открытости. 

    Теги:
    Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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