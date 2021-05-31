Госорганам установили пятилетние целевые показатели по объемам инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане центральным и местным государственным органам установили 5-летние целевые показатели по объемам инвестиций. Об этом на брифинге в СЦК сообщил и.о. председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Ардак Зебешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральным и местным государственным органам установлены 5-летние значения, которые они должны достигать в части привлечения иностранных инвестиций», - сказал Ардак Зебешев.

Спикер добавил, что эти показатели касаются объемов инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций.

«За заместителями первых руководителей госорганов были концентрированно закреплены обязанности по привлечению инвестиций, работе с инвесторами. Кроме того, на ежегодной основе будет проводиться рейтинг регионов по их достижению и исполнению плана по инвестициям», - отметил Ардак Зебешев.

Было отмечено, что в целях повышения удобства инвесторов также была автоматизирована госуслуга по заключению инвестиционных контрактов.



