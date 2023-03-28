АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гособвинение запросило для Кайрата Боранбаева 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса РК (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград) необходимо внести представление Президенту о лишении Боранбаева государственных наград, а именно орденов «Құрмет», «Еңбек үшін», «Парасат» и «Барыс» 3 степени», - сказала на заседании суда государственный обвинитель Айжан Аймаганова.

Айжан Аймаганова также попросила признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 28 ч.5 УК РК «Пособничество в совершении преступления», 189 ч. 4 п. 2 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», статьей 218 ч. 3 п. 3 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».

«Назначить ему наказание по статьям 28 ч.5 и 189 ч. 4 п. 2 в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в уполномоченном органе по регулированию и контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, по статье 218 ч. 3 п. 3 – в виде в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - добавила гособвинитель Айжан Аймаганова.

17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.