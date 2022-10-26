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Госнаграды ветеранам афганской войны вручил депутат Мажилиса

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Октября 2022, 18:27
Госнаграды ветеранам афганской войны вручил депутат Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК вручил ветеранам афганской войны государственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Мажилисе состоялось вручение государственных наград ветеранам боевых действий в Афганистане. Награды по случаю Дня Республики в торжественной обстановке вручил депутат Мажилиса Бахытбек Смагул.

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Құрмет» награжден Боровский Анатолий Владимирович, медалью «Ерен енбегі үшін» - Данабеков Ержан Сулейменович. Почетная грамота Республики Казахстан была вручена Айтбаеву Савету Муратовичу.

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