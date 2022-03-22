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Госнаграды получили ряд жителей ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Марта 2022, 23:39
Госнаграды получили ряд жителей ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время празднования Наурыза аким ВКО Даниал Ахметов вручил семейчанам и жителям близлежащих районов государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Указом Президента Республики Казахстан орденом «Парасат» награжден директор Восточно-Казахстанской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва №1 Мерейгалы Кошкинов.

Орденом «Курмет» награждены секретарь маслихата города Семея Бейсенбек Акжалов и тренер детско-юношеской спортивной школы имени Имашева Тарбагатайского района Бакытомир Шолгумбаев.

Медалью «Шапағат» награждены студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р. Байсеитова Мерейбек Магабилов и ветеран труда из Зайсанского района Раиса Шотаева.

Нагрудным знаком «Алғыс» Президента Республики Казахстан награждены директор ТОО «СемАз» Асемхан Доскужанов, директор ТОО «Элхон» города Усть-Каменогорска Лукбек Тумашинов и заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний медицинского университета Семея Имдат Эфендиев.

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