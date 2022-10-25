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Госнаграды получили акмолинцы ко Дню Республики

Автор:  
Оксана Матасова
25 Октября 2022, 11:11
Госнаграды получили акмолинцы ко Дню Республики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Республики ряд акмолинцев получил государственные награды из рук акима региона Ермека Маржикпаева, также были подведены итоги премии «Жомарт журек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ермек Маржикпаев подчеркнул историческое и политическое значение Дня Республики и проинформировал об основных итогах социально-экономических показателей за текущий год.

«Благодаря вашему неустанному труду мы достигли больших успехов за годы независимости. Благодарю каждого из вас за вклад в развитие суверенного Казахстана, за участие в развитие нашего региона. И сегодня наша страна уверенностью смотрит в будущее. Уверен, что все будущие успехи зависят от единства и трудолюбия», - подчеркнул руководитель региона.

По словам спикера, по итогам девяти месяцев область находится на первом месте по исполнению ключевых индикаторов социально-экономического развития.

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«В масштабах страны мы производим каждый 4-й килограмм золота, 100% подшипников, каждый 2-ой специализированный автомобиль, зерноуборочный комбайн, каждый 3-ий трактор и 8-ой грузовой автомобиль, каждую 4-ую тонну мяса птицы и 7-ую тонну обработанного молока, а также большую часть муки и растительного масла. В этом году объем промышленной продукции области преодолел исторический рубеж и вплотную приблизился к отметке в полтора триллиона тенге. Неплохие темпы развития в аграрном секторе, металлургии, в отрасли химической промышленности и других», – добавил аким.

36 акмолинцев награждены государственными наградами за плодотворную государственную, общественную и творческую деятельность, пятеро удостоились почетных грамот Ассамблеи народа Казахстана за достойный вклад в укрепление единства народа страны, общественного согласия и казахстанского патриотизма. Также вручены почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

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Были также объявлены обладатели премии «Жомарт журек».

«Получив такую высокую награду, я точно понял, что для казахстанского народа нация не имеет значение, цвет кожи тоже не имеет значение, имеет значение, кто ты, что ты делаешь и какую пользу приносишь тому народу, на чьей земле живешь и работаешь. Нам надо больше делать хороших дел. Всем желаю мира, согласия. Чтобы каждый из нас делал все возможное для этого. С праздником!» - сказал обладатель ордена «Барыс» третьей степени, учредитель ТОО «Новокубанское» Шортандинского района Шалва Джахуташвили.

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