Госнаграды и благодарственные письма получили акмолинские женщины

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Праздничный концерт и поздравление от акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева ждали жительниц региона в преддверии Международного женского дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДК «Кокшетау» областного центра прошло торжество, посвященное празднованию Международного женского дня – 8 Марта. Глава региона поздравил женщин области и вручил им государственные награды и благодарственные письма.

«Женщины Казахстана сыграли огромную роль в становлении и укреплении Независимости страны. Сегодня вы наравне с мужчинами трудитесь в самых разных отраслях экономики, занимаете ответственные должности, руководите большими коллективами, занимаетесь бизнесом. И при этом все так же остаетесь верными своему уникальному призванию - бережно охранять домашний уют, воспитывать детей, поддерживать мужчин, укреплять в них силу духа и крепкую волю. Этот замечательный праздник дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего общества. Своими выдающимися достижениями вы вносите значительный вклад в развитие области», - обратился Ермек Маржикпаев к собравшимся.







Как отметили в пресс-службе акима региона, по поручению Главы государства улучшена Концепция семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года, разработан Индекс благополучия детей, принимаются меры по достижению 30% представленности женщин на уровне принятия решений в квазигосударственном секторе и многое другое. Одним из положительных изменений стало увеличение выплат по уходу за ребенком до полутора лет. В Акмолинской области такие выплаты теперь получают более 12 тысяч матерей.







Из рук главы региона пяти многодетным матерям вручены подвески «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа».

«Сейчас у нас очень много возможностей для развития. Можно учиться и работать, не выходя из дома. Поздравляю всех женщин с праздником!» - отметила внештатный советник акима области по вопросам семьи и женщин, координатор ресурсного центра «Дом мамы» города Кокшетау, мама 13 детей, семь из которых приемные, Куралай Джумабекова.

Как добавили в пресс-службе акима, в регионе на сегодняшний день проживают более 11 тысяч многодетных матерей. Из них более 6 тысяч удостоены подвесок «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа».











