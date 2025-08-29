Госмонополию на медобразование вводят в Кыргызстане

В соответствии с подписанным руководством страны указом, будет кардинально усовершенствована система подготовки медицинских и фармацевтических кадров, обеспечения их переподготовки и повышения квалификации, проведения комплексных научных исследований по приоритетным проблемам здравоохранения, эффективного использования ресурсов образовательных организаций и укрепления их материально-технической базы.

Отмечается, что в Кыргызстане в последние годы стремительно растет число частных медицинских вузов, в большинстве из них отсутствуют клинические базы, констатируется низкий уровень знаний и практических навыков, недостаточность количества квалификационных кадров, формальная выдача дипломов при минимальной практической подготовке. Указанное подрывает доверие к системе медицинского образования и наносит ущерб международному статусу кыргызского диплома.

Согласно документу, Кыргызская государственная медицинская академией имени И. К. Ахунбаева (КГМА) получила статус системообразующего государственного высшего учебного заведения с исключительным правом подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, переподготовки и повышения квалификации медицинских и научных кадров.

Все частные медицинские вузы должны пройти до 1 июня 2026 года государственную аккредитацию. Прошедшие аккредитацию учебные заведения в дальнейшем смогут быть преобразованы в филиалы или структурные подразделения КГМА и находится под её полным академическим и методическим управлением. При этом частные образовательные учреждения, не прошедшие государственную аккредитацию, смогут осуществлять деятельность исключительно в формате довузовских подготовительных курсов либо учебно-клинических баз, под полным академическим и методическим управлением КГМА.

