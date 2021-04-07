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    16:29, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Госкомиссия рассмотрела дополнительные меры по поддержке МСБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Рассмотрены меры по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на совещании 1 апреля т.г.

    О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, финансов — Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов.

    С 2020 года в целях обеспечения восстановительной динамики в национальной экономике было принято несколько пакетов антикризисных мер, предусматривающих поддержку предпринимательского сектора, содействие занятости, раскрытие потенциала АПК, развитие жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и торговой инфраструктуры, обеспечение ускоренной цифровизации.

    В марте т.г. на основе результатов опроса предпринимателей утвержден новый пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

    Во исполнение поручения Главы государства сформирован дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает введение с 1 апреля по 1 июля 2021 года отсрочки на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда (118 ОКЭД), отсрочки на выплату банковских займов и микрокредитов субъектами МСБ в пострадавших отраслях (346 ОКЭД), а также приостановление мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности.

    Кроме того, принято решение о переносе реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных и электронных счетов фактуры на товары с 1 июля на 1 октября 2021 года. Период субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики (93 ОКЭД) будет продлен до 1 июля 2021 года.

    Премьер-Министр поручил до 12 апреля т.г. внести в Правительство соответствующий пакет законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса.

    «Все законодательные инициативы должны быть реализованы до конца работы текущей сессии Парламента», — сказал А. Мамин.


    Теги:
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