Госинспекторы труда защитили права более 4 тыс. работников с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на проблемных предприятиях страны отслеживается ежедневно в реальном режиме в рамках созданного Ситуационного центра. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда и социальной защиты населения – главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций главный госинспектор труда проинформировал, что оперативная информация передается во все заинтересованные государственные и местные исполнительные органы.

«В мониторинг Ситуационного центра включены 500 проблемных предприятий, из которых ситуация на 448 предприятиях разрешена, и они сняты с мониторинга. На сегодняшний день риски все еще сохраняются на 52 предприятиях, и по ним местными исполнительными органами принимаются меры», – сообщил Толеген Оспанкулов.

Он также отметил, что с начала т.г. государственными инспекторами труда на 306 предприятиях выявлена задолженность по зарплате на сумму 1,6 млрд тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 4 тыс. работников. Им выплачено 1,3 млрд тенге.

«В рамках социального диалога проведена работа по повышению заработных плат свыше 1 млн работникам на 1,5 тыс. предприятиях в среднем от 5 до 50%», – проинформировал Толеген Оспанкулов.

Совместно с прокурорами регионов проводятся проверки на 64 предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу в количестве свыше 30 человек, на предмет соблюдения работодателями норм трудового законодательства. Итоги проверок представляются в Генеральную прокуратуру для принятия мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших неравные условия и оплаты труда между нашими и иностранными гражданами.

«В последнее время в отдельных регионах страны отмечались трудовые конфликты. Нередко они переходят в стихийные забастовки. В целях удовлетворения социально-экономических требований работники вправе объявить забастовку, однако для этого необходимо пройти этапы примирительных процедур, иначе она будет признана незаконной», – подчеркнул Толеген Оспанкулов.

Как отметил главный госинспектор труда, порядок рассмотрения коллективных трудовых споров четко определен Трудовым кодексом: сначала в примирительной комиссии, в трудовом арбитраже, в случае неурегулирования вопросов – в судебном порядке.



