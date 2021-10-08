Госинспекторы труда защитили права более 20 тысяч работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября текущего года государственными инспекторами труда в 772 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,5 тыс. работниками на сумму более 4 млрд 880 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 105,1 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,1 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд 718 млн тенге.