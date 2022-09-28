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    11:30, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Госинспекторы труда защитили права более 13,8 тысяч работников в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года, по состоянию на 1 сентября, государственными инспекторами труда в 618 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 15,4 тыс. работниками на сумму более 3 млрд 556,7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Руководителям этих предприятий было выдано 562 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 98,4 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 13,8 тыс. работников. Им выплачено 3 млрд 313 млн тенге.


    Теги:
    Правительство РК Минтруда РК Закон и право Правительство
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