Госинспекторы труда защитили права более 13,8 тысяч работников в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года, по состоянию на 1 сентября, государственными инспекторами труда в 618 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 15,4 тыс. работниками на сумму более 3 млрд 556,7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям этих предприятий было выдано 562 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 98,4 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 13,8 тыс. работников. Им выплачено 3 млрд 313 млн тенге.