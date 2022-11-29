Госинспекторы труда с начала года защитили права 17,2 тысячи работников по РК

29 Ноября 2022, 05:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября текущего года государственные инспекторы труда на 781 предприятии республики выявили задолженность по заработной плате перед 18,9 тыс. работниками на сумму более 4 млрд 359,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 719 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 130,1 млн тенге.

«В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,2 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд 234,1 млн тенге», - сообщили в ведомстве.