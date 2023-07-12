Госинспекторы труда приостановили работы на 4 строительных объектах в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях регулирования социальных и трудовых отношений в Астане заключено более 34 тысяч коллективных договоров. Об этом в ходе брифинга в акимате сообщил заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды города Астаны Ерлан Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственными инспекторами труда совместно с профсоюзным центром города и национальной конфедерацией работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан в городе Астане проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда. В 2023 году осуществлено 50 выездов с охватом более 1500 работников. Также стоит добавить, что в целях регулирования социальных и трудовых отношений в городе заключено более 34 тысяч коллективных договоров», - сказал Ерлан Исмагулов.

Спикер также отметил, что на сегодняшний день в столице ведутся строительные работы на 299 площадках. При этом отдельными строительными компаниями допускаются нарушения в области техники безопасности.

«Основной причиной производственного травматизма в строительстве является высокий темп производства работ на объектах и недостаточное выделение финансовых средств на охрану труда и технику безопасности. Анализ показывает, что недостатками в организации и проведении подготовки работников по охране труда являются: отсутствие временно защитных ограждений, уловителей, складирование строительных материалов на краю плит перекрытия, открытые проемы, необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (защитная каска, страховочный трос, специальная одежда)», - добавил заместитель руководителя ведомства.

По его словам, все вышеуказанные нарушения в области безопасности и охраны труда приводят к несчастным случаям с тяжелым либо со смертельным исходом. На сегодняшний день за нарушения техники безопасности и охраны труда госинспекторами труда приостановлены строительно-монтажные работы на 4 строительных объектах с передачей материалов в суд.

Ранее сообщалось, что с начала года в Астане погашена задолженность по заработной плате свыше 86,2 млн тенге.