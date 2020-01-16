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Госинспекторами труда защищены права более 41 тысяч работников в 2019 году

16 Января 2020 11:45
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Госинспекторами труда защищены права более 41 тысяч работников в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году государственными инспекторами труда в 1 771 предприятии республики выявлена задолженность по заработной плате перед 43,3 тыс. работниками на сумму более 6,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 41 тыс. работников. Им выплачено 5,4 млрд тенге.

Руководителям предприятий выдано 1 285 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 141 млн тенге.

В целом за 2019 год государственными инспекторами труда проведено 9 513 проверок, выявлено более 12,9 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 467 млн тенге.




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Ключевые слова: Права человека, Минтруда РК,
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