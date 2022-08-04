4 Августа 2022 19:48

Госинспектора труда осудили в Атырау за взятку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инспектор управления государственной инспекции труда Атырауской области осужден за взятку. Деньги он получил за положительное решение по несчастному случаю на производстве, который привел к инвалидности сотрудника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой по Атырауской области завершено следствие в отношении государственного инспектора труда Управления государственной инспекции труда Мирата Байменова. Он подозревался в совершении тяжкого коррупционного преступления - получении взятки в сумме 1 500 000 тенге от представителя ТОО за принятие положительного решения по факту проверки несчастного случая на производстве, в результате которого человек стал инвалидом.

«Приговором суда №2 по уголовным делам города Атырау Мират Байменов признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. С целью профилактики коррупционных преступлений к онлайн-трансляции оглашения судом приговора подключили коллектив областного, городского и районного акиматов», - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Ранее сообщалось, что в инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области с 2020 года осудили за получение взяток четырех сотрудников.