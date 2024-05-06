Госинформагентства стран СНГ обсудили приоритетные направления сотрудничества

Участники XXXI заседания Совета руководителей государственных информационных агентств (Информсовет) Содружества Независимых Государств (СНГ) определили основные направления взаимодействия в Баку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Главными темами на повестке дня стало дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения и взаимодействие стран-участниц Содружества в информационной сфере.

Было подчеркнуто, что партнерство в информационной сфере в рамках СНГ способствует укреплению дружественных отношений между народами, активному сотрудничеству по культурно-гуманитарным вопросам.

— Совместные проекты, реализованные до сих пор нашими агентствами по инициативе Информсовета, направлены на защиту общих ценностей, ознакомление с культурой и туристическими возможностями наших народов, — отметил председатель Правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев.

Глава АЗЕРТАДЖ призвал своих коллег объединить усилия для распространения информации, которая будет интересна и полезна аудитории, подразумевая предстоящую климатическую конференцию ООН COP-29 в ноябре в Баку.

В свою очередь, директор национального информационного агентства Таджикистана «Ховар» Субхиддин Шамсиддинзода указал на важность акцентирования внимания на вопросах рационального использования водных ресурсов и защиты ледников.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Отдельная часть обсуждений была посвящена сотрудничеству в год председательства Российской Федерации в СНГ, а также подготовка к празднованию в будущем году 80-летия Победы во Второй мировой войне.

— Самое важное, чтобы мы не работали от даты к дате, от юбилея к юбилею. Эта работа должна быть постоянной, — сказала в своем выступлении генеральный директор белорусского информагентства БелТА Ирина Акулович.

Генеральный директор киргизского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев предложил подумать о реализации совместных проектов по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

— Это будет наш ответ попыткам фальсифицировать историю, — подчеркнул он.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов также призвал поддержать меры по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма. В рамках чего российской стороной предложено издать к 80-летию Победы сборник, основанный на материалах каждого из агентств — членов Информсовета.

— Было бы целесообразно разместить в издании аннотации на европейских языках — английском, немецком, французском и других, — поделился идеями заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

Он добавил, что, возможно, имеет место и создание таких же сборников в едином дизайне, где базовым будут азербайджанский, казахский, кыргызский и другие языки.

По итогам заседания азербайджанская сторона пригласила руководителей медиагигантов принять участие в Глобальном медиафоруме, который пройдет 22 июля в азербайджанском городе Шуша. Отмечено, что в рамках форума планируется провести первое заседание Правления Альянса тюркских информационных агентств.

Следующее заседание Информсовета (XXXII) пройдет на полях медиасаммита БРИКС, запланированного на 11–15 сентября, в котором ожидается участие более ста руководителей ведущих СМИ из свыше 30 стран.