Госгрант: что нужно знать молодым специалистам об обязательной отработке

Кто может не отрабатывать государственный образовательный грант, в каких случаях обязательства можно перенести и когда придется вернуть деньги за обучение, рассказала представитель АО «Финансовый центр», передает Kazinform.

Молодой специалист, окончивший вуз по государственному образовательному гранту, после получения диплома обязан отработать определенный срок. Однако согласно последним изменениям в законодательстве отдельные категории граждан полностью освобождаются от этой обязанности, а в ряде случаев срок обязательной отработки может быть перенесен. Об этом в программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly рассказала ведущий специалист департамента мониторинга АО «Финансовый центр» Акзира Сериккали.

По словам специалиста, требования по обязательной отработке распространяются также на получателей грантов по таким образовательным программам, как докторантура, магистратура и резидентура. Вместе с тем законодательством определены случаи, когда граждане освобождаются от этой обязанности либо получают возможность перенести срок ее исполнения.

Призванные на срочную службу освобождаются от обязательной отработки

Одно из изменений в законодательстве касается граждан, призванных на срочную воинскую службу. Если молодой специалист, обучавшийся по государственному гранту, был призван на воинскую службу и исполнил установленный срок воинского долга, после сдачи военного билета он полностью освобождается от обязанности по отработке.

Такая же возможность предусмотрена для граждан, проходивших воинскую службу по контракту. После окончания срока контракта они также освобождаются от обязательной отработки по гранту.

Кадр из видео

— Например, если гражданин получил специальность педагога, а затем был призван на срочную воинскую службу, после прохождения службы и сдачи военного билета его обязанность по отработке полностью прекращается, — сказала Акзира Сериккали.

Для этого гражданину необходимо обратиться в специальную комиссию, созданную при вузе, в котором он обучался.

От обязанности по отработке также освобождаются получатели государственных пособий, воспитывающие ребенка с инвалидностью в семье. Льгота предусмотрена и для граждан, которые осуществляют уход за человеком с инвалидностью первой группы и получают в связи с этим пособие.

Для поступивших в магистратуру и докторантуру срок отработки переносится

Если молодой специалист, окончивший обучение по государственному гранту, повторно поступает на грант в магистратуру, докторантуру или резидентуру, срок обязательной отработки переносится на период после обучения.

Эта возможность распространяется не только на граждан, обучающихся по данным программам в Казахстане, но и на тех, кто получает образование за рубежом. Однако после завершения обучения и получения диплома молодой специалист должен приступить к выполнению обязанности по отработке.

Поступление на следующий уровень образования не отменяет обязанность по отработке полностью, а лишь позволяет перенести ее на определенный срок.

Более 350 тысяч выпускников находятся на мониторинге

АО «Финансовый центр» проводит мониторинг исполнения выпускниками, обучавшимися по государственным грантам, обязанности по отработке. В настоящее время в системе находится более 350 тысяч выпускников.

Сейчас большая часть мониторинга переведена в электронный формат. Однако для этого выпускник должен дать согласие на обработку персональных данных. Если гражданин согласен на подключение к цифровому мониторингу, «Финансовый центр» может в электронном формате проверять информацию о его трудовой деятельности.

— Если молодой специалист хочет перейти на цифровой формат, ему необходимо связаться с Финансовым центром и дать согласие, ответив на направленное ему SMS-сообщение. Таким образом мы получаем необходимое разрешение, — сказала специалист.

При этом сохраняется и прежний порядок: гражданин может предоставить справки с места работы в бумажном или электронном виде.

В бюджет возвращено 7,5 млрд тенге

В случае невыполнения обязанности по отработке по государственному гранту возникает вопрос о возврате в бюджет средств, затраченных на обучение.

По словам Акзиры Сериккали, за 12 лет «Финансовый центр» вернул в республиканский бюджет около 7,5 млрд теңге. В эту сумму входят как средства, взысканные на основании судебных решений, так и суммы, взысканные с граждан, отказавшихся выполнять свои обязательства.

Особенно часто случаи добровольного возврата затрат на обучение встречаются среди медицинских специалистов, получивших образование в рамках сельской квоты, но не выполнивших обязательную отработку. Например, если специалист отказывается ехать работать в сельский населенный пункт, ему придется вернуть затраченные государством средства.

Вопрос о возмещении расходов на обучение также может возникнуть в отношении граждан, переехавших за границу или изменивших место жительства.

Работать можно и в частной организации

Распространенное мнение о том, что молодой специалист, обучавшийся по государственному гранту, обязательно должен работать в государственном учреждении, является ошибочным. Согласно действующим требованиям, при соблюдении соответствующих условий отработку можно проходить и в частных организациях.

Одно из основных требований — своевременная уплата работодателем социальных отчислений. По словам специалиста, если работодатель перечисляет соответствующие взносы в установленные сроки, трудовая деятельность гражданина засчитывается в счет обязательной отработки.

Если такие отчисления не производятся, выполнение молодым специалистом обязанности по отработке не подтверждается, что может повлечь необходимость возмещения средств, затраченных на обучение.

Кроме того, возникают вопросы относительно статуса самозанятых граждан. Как поясняют специалисты, сама по себе работа в качестве самозанятого не считается выполнением обязательной отработки. Гражданин должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

Отметим, ранее сообщалось, кому достались гранты акимата Астаны.