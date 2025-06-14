Госэкспертиза позволила снизить стоимость бюджетных проектов на 7,6 трлн тенге

- В соответствии с действующим законодательством при проведении экспертизы проектов анализу подлежат как техническая, так и сметная части. При этом особое внимание уделяется снижению затрат и стоимости объектов с принятием оптимальных решений. В 2022–2024 годах РГП «Госэкспертиза» провело экспертизу 9,7 тыс. проектов на общую заявленную сумму 56,6 трлн тенге. Из них положительное заключение было выдано по 8,4 тыс. проектов на сумму 49,3 трлн тенге (снижение на 7,6 трлн тенге), по 1,3 тыс. проектов было выдано отрицательное заключение, - говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его словам, в рамках этих 9,7 тыс. проектов была проведена корректировка 707 проектов (7,3%) на сумму 2,2 трлн тенге.

- Основными причинами удорожания проектов стали инфляция, рост цен на строительные материалы и увеличение логистических расходов.В этой связи, с целью недопущения срыва сроков реализации проектов, в 2023 году Правительством были внесены изменения в законодательство, предусматривающие возможность корректировки сметной части ПСД для проектов, по которым не проводились конкурсные процедуры и не предусматривалось финансирование строительно-монтажных работ.Эти изменения позволяют актуализировать сметную часть ПСД до начала строительства без изменения проектных решений, стимулируют государственные органы объявлять конкурсные процедуры в первый год реализации проекта и способствуют снижению рисков удорожания в ходе строительства, - отметил глава Кабмина.

Кроме того, по данным Премьер-министра, НПП «Атамекен» выступило с инициативой установить срок для корректировки сметной части ПСД, если с момента её утверждения прошёл более чем год.

- Однако возможность актуализации сметной части ПСД в течение двух лет после утверждения может привести к удорожанию проектов (в связи с изменением цен на стройматериалы, оборудование, технику и зарплату), что в свою очередь потребует последующей корректировки ПСД.В целом, работа по совершенствованию подходов к регулированию бюджетной инвестиционной политики и строительной отрасли ведётся на системной основе, - добавил он.

В настоящее время на практике планируется внедрение ряда мер, предусмотренных новым Бюджетным кодексом:

— приоритетное финансирование начатых (продолжающихся) проектов;

— финансирование не менее 30% от общей стоимости проекта в первый год;

— использование проектов из государственной базы строительных проектов;

— увязка сроков финансирования и госзакупок со сроками, определёнными в инвестпредложении, ТЭО, ФЭО или техническом задании.

- Принятые при вашей поддержке меры позволят сократить неэффективные расходы, снизить риски удорожания проектов и переориентировать бюджетные средства на приоритетные направления для достижения максимального мультипликативного эффекта, роста доходов населения, стимулирования предпринимательства и повышения занятости, - дополнил О.Бектенов.

Напомним, в марте 2025 года Президент подписал Бюджетный кодекс РК.

Расширят ли антимонопольный контроль в сфере проектно-сметной документации — ответ Премьер-министра.