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Госэкспертиза одобрила разработку 38 нефтегазовых проектов в первом полугодии 2021 года

6 Августа 2021 14:56
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Госэкспертиза одобрила разработку 38 нефтегазовых проектов в первом полугодии 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная комиссия по разведке и разработке месторождений углеводородов в первом полугодии согласовала 38 проектов. Об этом рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Центральная комиссия по разведке и разработке месторождений углеводородов Республики Казахстан при Министерстве энергетики согласовывает проектные документы месторождений, которые представляют недропользователи после получения лицензии на разведку и/или добычу нефтегазовых месторождений. К ним относятся, проекты разведочных работ, проекты пробной эксплуатации и проекты разработки месторождений углеводородов. В первом полугодии 2021 года состоялось пять заседаний Центральной комиссии, где рассмотрен 51 проектный документ. Из них положительное заключение госэкспертизы получили 38 проектов», - сказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, с 1 января 2020 года государственная экспертиза базовых проектных документов претерпела ряд существенных изменений. Они касаются порядка проведения независимой экспертизы, увеличилось количество членов комиссии, которая согласовывает проектные документы недропользователей.

В частности, для исключения контакта между недропользователем и независимым экспертом (ранее привлекался недропользователем, подающим заявку на ЦКРР) функция по организации проведения независимой экспертизы с 1 января 2020 года возложена на оператора независимой экспертизы в лице АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» (100% акций принадлежит государству в лице Министерства энергетики). Кроме этого, количество экспертов при проведении независимой экспертизы увеличено с одного до трех.

Приняты сопутствующие нормативные правовые акты, в частности правила определения затрат оператора независимой экспертизы на организацию и проведение независимой экспертизы базовых проектных документов и анализов разработки. А также требования по квалификационному отбору независимых экспертов для проведения независимой экспертизы базовых проектных документов и анализов разработки.

Приказом впервые предъявлены требования по отбору независимых экспертов.

Состав комиссии увеличился с 22 до 33 человек, куда вошли представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», объединений юридических лиц и эксперты в сфере углеводорода.

В 2020 году состоялось девять заседаний Центральной комиссии и рассмотрено 107 проектных документов. Из них положительное заключение государственной экспертизы проектных документов получили 88 проектов, отрицательное – 19.


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#Энергетика   #Экономика   #Нефть  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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