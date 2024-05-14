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    19:50, 13 Май 2024 | GMT +6

    Госдума утвердила новый состав заместителей правительства России

    Госдума утвердила новый состав заместителей правительства России
    Фото: duma.gov.ru

    Депутаты Государственной думы России утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В понедельник состоялось пленарное заседание с участием представителей всех фракций, в ходе которого депутаты рассмотрели предложенные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности заместителей главы кабмина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения подчеркнул, что все предложенные кандидатуры депутатам хорошо известны, сообщает пресс-служба нижней палаты.

    — Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна, — сказал он. — Дискуссия была достаточно эмоциональная, звучали острые вопросы.

    На пленарном заседании парламентарии задали кандидатам свои вопросы, выступили руководители фракций.

    По итогам дискуссии представители фракций от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая России — За правду» и «Новые люди» проголосовали за представленные кандидатуры. КПРФ подержала кандидатуры Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко, по остальным — воздержалась.

    Депутаты поддержали назначение на должность первого заместителя председателя правительства РФ — Дениса Мантурова.

    На должности заместителей председателя правительства РФ:

    • Татьяну Голикову;
    • Дмитрия Григоренко;
    • Александра Новака;
    • Алексея Оверчука;
    • Дмитрия Патрушева;
    • Виталия Савельева;
    • Юрия Трутнева;
    • Марата Хуснуллина;
    • Дмитрия Чернышенко.
    Теги:
    Политика Депутаты Мировые новости Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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