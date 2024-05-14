Госдума утвердила новый состав заместителей правительства России

Депутаты Государственной думы России утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В понедельник состоялось пленарное заседание с участием представителей всех фракций, в ходе которого депутаты рассмотрели предложенные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности заместителей главы кабмина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения подчеркнул, что все предложенные кандидатуры депутатам хорошо известны, сообщает пресс-служба нижней палаты.

— Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна, — сказал он. — Дискуссия была достаточно эмоциональная, звучали острые вопросы.

На пленарном заседании парламентарии задали кандидатам свои вопросы, выступили руководители фракций.

По итогам дискуссии представители фракций от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая России — За правду» и «Новые люди» проголосовали за представленные кандидатуры. КПРФ подержала кандидатуры Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко, по остальным — воздержалась.

Депутаты поддержали назначение на должность первого заместителя председателя правительства РФ — Дениса Мантурова.

На должности заместителей председателя правительства РФ: