Госдума утвердила кандидатуры министров нового состава кабмина России

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник рассмотрели и утвердили внесенные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности федеральных министров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании парламентарии задали кандидатам на должности министров свои вопросы, выступили руководители фракций. С ними были обсуждены перспективы развития экономики, в том числе энергетики, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, повышения уровня образования и спорта, защиты экологии, совершенствования налоговой системы, обеспечения жилья.

По итогам дискуссий, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что представители партии поддерживают все предложенные кандидатуры.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал финансово-экономический блок правительства.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что фракция поддержит предложения по федеральным министрам.

Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия - За правду») также раскритиковал финансово-экономический блок, отметив недостаточное финансирование здравоохранения. При этом высоко оценил работу профильных министерств по промышленности и сельскому хозяйству.

Заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди») заявила, что фракция поддержит все предложенные кандидатуры министров.

По итогам голосования утверждены все предложенные кандидатуры: