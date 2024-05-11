РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:12, 10 Май 2024 | GMT +6

    Госдума России поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства

    Михаил Мишустин
    Фото: duma.gov.ru/

    Государственная Дума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает пресс-служба нижней палаты, за Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов. Ранее представление о его утверждении на должность внес президент России Владимир Путин.

    В пятницу на пленарном заседании Госдумы был рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры председателя правительства РФ.

    - Депутаты его поддержали, отдав за претендента на должность главы Правительства РФ 375 голосов, против не проголосовал никто, - говорится в сообщении.

    До этого состоялись его встречи со всеми фракциями. Депутаты задали кандидату на должность председателя правительства РФ свои вопросы, состоялись выступления руководителей фракций.

    О поддержке кандидатуры Михаила Мишустина заявили руководители четырех из пяти фракций Госдумы, фракция КПРФ от голосования за кандидатуру председателя правительства РФ воздержалась.

    - Основой работы правительства в ближайшие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа, которую нам предстоит реализовать, - отметил Михаил Мишустин.

    Теги:
    Мировые новости Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!