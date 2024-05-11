Госдума России поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства

Государственная Дума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты, за Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов. Ранее представление о его утверждении на должность внес президент России Владимир Путин.

В пятницу на пленарном заседании Госдумы был рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры председателя правительства РФ.

- Депутаты его поддержали, отдав за претендента на должность главы Правительства РФ 375 голосов, против не проголосовал никто, - говорится в сообщении.

До этого состоялись его встречи со всеми фракциями. Депутаты задали кандидату на должность председателя правительства РФ свои вопросы, состоялись выступления руководителей фракций.

О поддержке кандидатуры Михаила Мишустина заявили руководители четырех из пяти фракций Госдумы, фракция КПРФ от голосования за кандидатуру председателя правительства РФ воздержалась.