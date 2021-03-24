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    15:45, 24 Март 2021 | GMT +6

    Госдума РФ приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента

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    МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.


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