Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Госдолг у нас небольшой – Тимур Сулейменов

16 Ноября 2022, 12:50
Госдолг у нас небольшой – Тимур Сулейменов
16 Ноября 2022, 12:50

Госдолг у нас небольшой – Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов прокомментировал государственный долг страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш госдолг достаточно небольшой, у нас 27% к ВВП при общемировой стандартной 50%-60%», - сказал Тимур Сулейменов в кулуарах Форума стратегических инициатив.

Журналисты также попросили его оценить реальность воплощения в жизнь обещаний кандидатов в Президенты провести масштабные реформы за 7 лет.

«Ни одна идея не может гарантировать результат. Потому что идея – это комбинация, это начало. Мы должны правильно заложить план, правильно разложить инструменты, этапы, как мы к этому придем. Самое главное – это реализация. Не может только государство реализовывать, только Президент, правительство, аким», - отметил спикер.

«Реализовывать нам всем вместе. Мы из своей страны никуда не собираемся уезжать, это наша страна и мы будем ее постепенно менять. Нам всем вместе ее менять и поэтому ответственность на нас всех», - добавил Т. Сулейменов.


Новости по теме
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%
Читайте также
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%
Цены на нефть превысили $90 за баррель
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору