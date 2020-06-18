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Госдолг находится в безопасных пределах - Счетный комитет

18 Июня 2020 12:24
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Госдолг находится в безопасных пределах - Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный долг, как и долг Правительства, находится в безопасных пределах. Об этом заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государственный долг, как и долг Правительства, находится в безопасных пределах. Но статья расходов на их обслуживание и погашение растет. По правительственному долгу такие затраты достигли почти 1,4 трлн тенге. И в ближайшие годы такие расходы в связи с наступлением сроков выплаты по обязательствам будут расти дальше. Однако удалось добиться того, чтобы была налажена работа по отслеживанию займов у международных финансовых организаций, по проектам ГЧП, квазигосударственного сектора и местных исполнительных органов», - заявила Наталья Годунова в ходе пленарного заседания Сената.

Председатель Счетного Комитета отметила, что уровень монетизации в стране продолжает снижаться. По итогам 2019 года показатель составлял 31%. Тогда как еще в 2016 году он составлял 42%. Отметим, что уровень монетизации в мире составляет в среднем 122%.

Ранее в Национальном банке рассказали о ситуации на валютном рынке. По данным Национального банка, на 17 июня доллар составил 404,22 тенге.


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#Правительство РК   #Сенат   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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