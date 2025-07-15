Госдолг Казахстана составил 31,9 трлн тенге
Государственный долг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев. По его словам, основной фактор роста — финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов.
При этом, благодаря опережающим темпам роста ВВП, отношение госдолга к ВВП продолжает снижаться:
- с 29,2% в 2020 году
- до 23,5% в 2024 году.
— Таким образом, лимит госдолга в 32% к ВВП, установленный Концепцией управления государственными финансами до 2030 года, соблюдается, — сказал министр.
Кроме того, он сообщил о том, что размещение 24 июня этого года Министерством финансов евробондов на сумму 2,5 млрд долларов позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года — без увеличения совокупного долга.
— Тем самым, получен ориентир доходности для будущих заимствований субъектов квазигосударственного сектора на внешнем рынке, — отметил Мади Такиев.