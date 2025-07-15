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    09:52, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Госдолг Казахстана составил 31,9 трлн тенге

    Государственный долг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Kazinform

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев. По его словам, основной фактор роста — финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов.

    При этом, благодаря опережающим темпам роста ВВП, отношение госдолга к ВВП продолжает снижаться:

    • с 29,2% в 2020 году
    • до 23,5% в 2024 году.

    — Таким образом, лимит госдолга в 32% к ВВП, установленный Концепцией управления государственными финансами до 2030 года, соблюдается, — сказал министр.

    Кроме того, он сообщил о том, что размещение 24 июня этого года Министерством финансов евробондов на сумму 2,5 млрд долларов позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года — без увеличения совокупного долга.

    — Тем самым, получен ориентир доходности для будущих заимствований субъектов квазигосударственного сектора на внешнем рынке, — отметил Мади Такиев.

    Теги:
    ВВП Госдолг
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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