Госдолг Казахстана составил 31,9 трлн тенге

Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев. По его словам, основной фактор роста — финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов.

При этом, благодаря опережающим темпам роста ВВП, отношение госдолга к ВВП продолжает снижаться:

с 29,2% в 2020 году

до 23,5% в 2024 году.

— Таким образом, лимит госдолга в 32% к ВВП, установленный Концепцией управления государственными финансами до 2030 года, соблюдается, — сказал министр.

Кроме того, он сообщил о том, что размещение 24 июня этого года Министерством финансов евробондов на сумму 2,5 млрд долларов позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года — без увеличения совокупного долга.