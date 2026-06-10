Госдолг Казахстана находится в безопасных пределах — глава Минфина

В ходе заседания депутат обратил внимание на зависимость бюджета от рефинансирования ранее накопленных обязательств. По его словам, государство проводит достаточно жесткую политику по снижению закредитованности населения. При этом Правительство не стремится к снижению своей долговой нагрузки.

— В 2025 году по сравнению с 2024 рост правительственного долга составил 4,8 триллиона тенге. Значительный объем привлеченных ресурсов направляется не на развитие, а на рефинансирование существующих обязательств и текущие расходы. В 2025 году более половины заимствований использованы на рефинансирование существующего долга. Это 51 процент от 8,2 триллиона тенге. Если мы требуем финансовую дисциплину от граждан, то такая дисциплина на уровне государства должна быть обеспечена в первую очередь. Вопрос: какие меры вы принимаете для снижения зависимости бюджета от постоянного рефинансирования ранее накопленных обязательств? — спросил Ерлан Стамбеков.

Глава Минфина ответил, что финансовая дисциплина необходима не только гражданам и бизнесу, но и государству.

— На 1 января 2026 года у нас уровень госдолга составил 22,8 процентов к ВВП или 36,4 триллиона тенге. Государственный долг находится в безопасных пределах — у нас ковенант 32 процента к ВВП — мы не должны превышать. На сегодня у нас госдолг составляет 36,8 триллиона тенге и 20 процентов к ВВП — его номинальная стоимость, — сообщил Мади Такиев.

По словам министра, важно учитывать не только объем долга, но и стоимость его обслуживания, а также структуру обязательств.

— За 35 лет мы 10 раз брали евробонды, размещались, из них три раза за последние два года. При этом, да, это было рефинансирование, но по тем ставкам, которые намного ниже чем ранее. Это обычная практика, все государства этот механизм используют. Даже на той неделе буквально, мы разместились в Китае, попробовали дифференцировать наш портфель, разместили панда-бонды 500 млн долларов под 1,9 процентов. Это очень низкая ставка. Тем самым мы создали бенчмарк для квазигоссектора. Поэтому госдолг у нас сегодня управляемый и побочек никаких не видим, — добавил министр.

Ранее заместитель председателя Национального банка Ерулан Жамаубаев прокомментировал влияние изменения валютных курсов на внешний долг страны.