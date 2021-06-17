Госдолг будет поддерживаться на безопасном уровне – Ерулан Жамаубаев
«Ряд нареканий было по деятельности квазигосударственного сектора. В данном направлении будет продолжена работа по сокращению прямого участия государства в экономике и активизирован процесс приватизации. Ежегодно поднимаемая тема - это остатки на счетах квазигосударственных субъектов. Необходимые поправки в бюджетное законодательство уже приняты. Эти средства по решению соответствующего органа субъекта будут направляться в установленном порядке на новые проекты или возвращаться в доход бюджета», - сказал Ерулан Жамаубаев.
Было отмечено, что при обсуждении отчета особое внимание было уделено росту государственного долга.
«Действительно, в 2020 году мы были вынуждены увеличить дефицит бюджета и наращивать заимствование в целях финансирования антикризисных мер. В предстоящем периоде планируется поэтапное снижение дефицита бюджета. Это приведет к сокращению темпов новых заимствований. Для предотвращения валютных рисков и развития местного рынка долговых инструментов максимально будет использована ликвидность внутреннего рынка. Государственный долг будет поддерживаться на безопасном уровне и не превысит установленный лимит», - заверил Ерулан Жамаубаев.
Отметим, сегодня на пленарном заседании Сената был рассмотрен отчет Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год.