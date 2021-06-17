Госдолг будет поддерживаться на безопасном уровне – Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный долг будет поддерживаться на безопасном уровне. ОБ этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ряд нареканий было по деятельности квазигосударственного сектора. В данном направлении будет продолжена работа по сокращению прямого участия государства в экономике и активизирован процесс приватизации. Ежегодно поднимаемая тема - это остатки на счетах квазигосударственных субъектов. Необходимые поправки в бюджетное законодательство уже приняты. Эти средства по решению соответствующего органа субъекта будут направляться в установленном порядке на новые проекты или возвращаться в доход бюджета», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что при обсуждении отчета особое внимание было уделено росту государственного долга.

«Действительно, в 2020 году мы были вынуждены увеличить дефицит бюджета и наращивать заимствование в целях финансирования антикризисных мер. В предстоящем периоде планируется поэтапное снижение дефицита бюджета. Это приведет к сокращению темпов новых заимствований. Для предотвращения валютных рисков и развития местного рынка долговых инструментов максимально будет использована ликвидность внутреннего рынка. Государственный долг будет поддерживаться на безопасном уровне и не превысит установленный лимит», - заверил Ерулан Жамаубаев.

Отметим, сегодня на пленарном заседании Сената был рассмотрен отчет Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год.



