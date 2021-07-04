Госдеп США отмечает повышение эффективности борьбы с торговлей людьми в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Казахстан перешёл из «контрольного списка» во вторую категорию стран (Tier 2) в глобальном Докладе о торговле людьми, что свидетельствует об улучшении положения в данной сфере обеспечения прав человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Авторы доклада, ежегодно публикуемого Государственным департаментом США, подчеркивают, что «правительство Казахстана продемонстрировало более активные усилия по сравнению с предыдущим отчётным периодом, учитывая влияние пандемии COVID-19 на его возможности по борьбе с торговлей людьми». К числу таких усилий относится расследование большего количества дел, связанных с торговлей людьми, выявление большего числа её жертв, рост числа обвинительных приговоров за торговлю людьми и вынесение новых обвинительных приговоров за принудительный труд.

В целом, доклад содержит позитивную характеристику ситуации с торговлей людьми в Казахстане и отмечает объективные положительные тенденции в данной сфере.

Ранее в своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Касым-Жомарт особо выделил значение совершенствования национального законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми и поручил правоохранительным органам улучшить процедуру расследования таких преступлений. Конкретные шаги в данном направлении предусмотрены в Плане первоочередных мер в области прав человека, принятом Правительством во исполнение Указа Главы государства от 9 июня 2021 года.

«Улучшение позиции страны в новом докладе с оценкой глобальной ситуации в сфере борьбы с торговлей людьми свидетельствует об успешном продвижении политических реформ, инициированных Главой государства в русле концепции «слышащего государства», в том числе затрагивающих вопросы защиты прав человека в целом и борьбы с торговлей людьми в частности, а также о конструктивном взаимодействии с США по искоренению данной общей для двух стран проблемы. Казахстанская сторона намерена далее развивать конструктивное взаимодействие с международными партнёрами в вопросах совершенствования национальных механизмов защиты прав человека, в том числе по вопросам борьбы с торговлей людьми» , - отметили в МИД РК.