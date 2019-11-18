Госцентр поддержки национального кино представлен на VIII Санкт-Петербургском культурном форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Санкт-Петербургский форум, организованный правительством РФ, Министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга, традиционно притягивает экспертов в области культуры со всего мира: выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса.

В этом году в работе Форума приняли участие председатель правления Государственного Центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова, а также главный советник и куратор международной стратегии ГЦПНК Анна Качко, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу ГЦПНК.





Работу секции «Кино» возглавил известный российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Ее главной темой стало развитие киноиндустрии в условиях глобализации. «Сегодня мировая индустрия кино и развлечений переживает небывалый подъем, и Голливуд - больше не главная ее движущая сила. Глобализация киноэкономики выдвигает на первый план международный кассовый успех и ко-продукцию, а поколение Netflix хочет смотреть еще больше разнообразного контента и необязательно на английском языке», - считают организаторы Форума.





В рамках форума прошел круглый стол на тему «Международное сотрудничество творческих институций и некоммерческих организаций», одним из спикеров которого выступила председатель правления ГЦПНК Гульнара Сарсенова. Всем участникам круглого стола была предоставлена уникальная возможность заявить о новых международных проектах и решить профессиональные задачи, связанные с их реализацией.

- В Санкт-Петербурге особое внимание наших коллег-кинематографистов было сфокусировано на теме «искусства продюсирования», - говорит Г. Сарсенова. Как продюсировать и продвигать проекты на международной арене? Как определять аудиторию, каковы ее запросы в разных странах? Как создавать успешные международные альянсы и стратегию со-продюсирования? Именно эти вопросы интересуют сегодня ведущих продюсеров, представителей фондов и фестивалей. К слову спикером деловой площадки стала генеральный секретарь Европейской ассоциации фестивалей, содиректор «Европа для Фестивалей, Фестивали для Европы» Катрин Девентер (Германия).

Другим не менее интересным направлением является развитие современной анимационной индустрии. Этой теме был посвящен целый ряд мероприятий: панельная дискуссия, мастер-класс и питч-сессия. Очевидно, что сегодня анимация – это одна из самых быстрорастущих креативных индустрий. С каждым днем в кинопрокат выходит все больше полнометражных мультфильмов. И конечно крупные компании заинтересованы в динамичном производстве анимационного контента. Модератором этой секции стала исполнительный директор Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Ирина Мастусова (Россия). А в числе основных спикеров выступили партнеры Государственного центра поддержки национального кино, в частности директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и генеральный продюсер Wizart Animation Юрий Москвин.

В этом году особой темой стало предстоящее 75-летие Великой Победы. Как подчеркивают организаторы Форума, «празднование Великой Победы в контексте культуры - это не только разговор о масштабных проектах в области литературы, театра и кино. Это и определение новых форматов, образованных на стыке разных культурных направлений и вписанных в международный контекст».























