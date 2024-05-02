Госбюджет Казахстана пополнился за три месяца на 4,5 трлн тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева, передает агентство Kazinform.

Мади Такиев отчитался об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года: по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.

Также проинформировал о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов:

в результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей;

доложил о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе;

рассказал о нововведениях в налоговом администрировании: – в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности;

представил информацию о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года;

сообщил о планах по реформированию системы госзакупок. По его словам, проект нового Закона «О государственных закупках» предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.

Президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.