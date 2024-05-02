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    12:32, 02 Май 2024 | GMT +6

    Госбюджет Казахстана пополнился за три месяца на 4,5 трлн тенге

    Глава государства принял министра финансов Мади Такиева
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева, передает агентство Kazinform.

    Мади Такиев отчитался об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года: по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.

    Также проинформировал о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов:

    • в результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей;
    • доложил о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе;
    • рассказал о нововведениях в налоговом администрировании: – в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности;
    • представил информацию о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года;
    • сообщил о планах по реформированию системы госзакупок. По его словам, проект нового Закона «О государственных закупках» предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.

    Президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Финансы Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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