Госавиакомпания «Беркут» более 20 лет сопровождает Президента РК в международных поездках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий Делами ПрезидентаРеспублики Казахстан Айбек Дадебаев встретился с коллективом государственной авиакомпании «Беркут», передает МИА «Казинформ».

Как отметил Айбек Дадебаев, среди подведомственных предприятий Управления Делами Президента авиакомпания занимает особое место.

«Более 20 лет «Беркут» выполняет полеты, сопровождая Главу Государства во всех международных поездках. Коллектив авиакомпании состоит из специалистов высокого класса, безупречно выполняющих свою работу.

Во время встречи сотрудники «Беркута» смогли задать важные для себя вопросы. Их интересуют перспективы развития предприятия и персонала, материально-техническое обеспечение, вопросы жилья и заработной платы.

Прозвучало важное пожелание о внедрении идей сотрудников для оптимизации рабочих процессов. Также коллектив рассматривает возможность создания профсоюза для развития социальной поддержки собственными силами.

Благодарю работников авиакомпании за конструктивную беседу», - написал Управляющий Делами Президента РК на Telegram-канале ведомства.