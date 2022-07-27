27 Июля 2022 14:16

Госаттестацию провели в 46 организациях образования Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте по обеспечению качества в сфере образования озвучили итоги работы и проведенного мониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель ведомства Орал Каппасов, с начала года департаментом лицензия и приложения к ней выданы одной организации среднего образования, трем организациям технического и профессионального, послесреднего образования.

«Государственная аттестация проведена в 46 организациях образования области, аттестовано 4 организации образования. Повторную аттестацию успешно прошли 12 организаций образования, 3 – не прошли. По итогам 22 внеплановых проверок заведено 20 административных дел, наложено взысканий в виде административных штрафов на сумму свыше полутора миллиона тенге, 1 административное дело передано в суд»,- сообщил О. Каппасов.

С начала года ведомством рассмотрено 16 обращений, по результатам которых было заведено административное дело, и наложен штраф на сумму свыше 22 тыс. тенге.

Ведомством с начала года также проведено восемь мониторингов, в ходе которых выявлены факты несвоевременной выплаты 25% надбавки педагогам Сарыкольского района и факты задолженности по отпускным и оздоровительным педагогам в городах Костанай, Рудный и Алтынсаринского района.

«И как оперативные меры реагирования были направлены письма в управление по инспекции труда акимата Костанайской области и управление образования области. Также работодателями приняты соответствующие меры к 55 педагогам-предметникам, преподающим предметы естественно-научного направления на английском языке на недолжном уровне. Было рассмотрено 2 обращения. В итоге, в отношении педагога, нарушившего педагогическую этику, работодателем принята дисциплинарная мера наказания в виде выговора, по второму обращению заявителю рекомендовано обратиться в судебные органы»,- подытожил руководитель департамента.