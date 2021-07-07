Госаттестация объектов образования начнется в Алматы с сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С нового учебного года в образовательных учреждениях Алматы будет проходить государственная аттестация. Об организации этого процесса на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказала руководитель Департамента образования города Алматы Гульнара Ермекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что аттестация поможет улучшить качество образования в городе.

В Казахстане вернули аттестацию школ, детских садов и колледжей. С 2017 года образовательные учреждения выборочно оценивали выездные комиссии. Теперь аттестацию будут проходить все организации с периодичностью раз в пять лет. При этом основная работа ляжет на сами учреждения.

«Государственная аттестация будет проводиться в форме профилактического контроля, то есть без посещения объектов. Она пройдет в дошкольных организациях, школах, колледжах, военных и специальных высших учебных заведениях. Охватят все виды учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности. Аттестовывать школы, колледжи и детские сады будут путем проведения срезов знаний учащихся, анкетирования родителей, самооценки организаций образования», - сообщила руководитель Департамента образования Алматы Гульнара Ермекбаева.

Спикер пояснила, что собой представляет самооценка организаций образования, которая широко используется в международной практике.

«Учреждения должны будут сами анализировать качество образования, которое предоставляют. Этот механизм направлен на стимулирование самостоятельности и автономности в совершенствовании своей образовательной практики. То есть полномочия в проведении госаттестации в основном возлагаются на сами организации образования», - говорит Гульнара Ермекбаева.

Срезы знаний затронут 4, 9 и 11-е классы. Младшие школьники будут сдавать тесты по двум предметам, старшие – по трём и четырём. В организациях технического и профессионального образования знания студентов проверят по двум профильным дисциплинам. На уровне дошкольного воспитания и обучения будет проводиться анкетирование родителей.

Предполагается, что за пять лет все детские сады, школы, колледжи пройдут государственную аттестацию, что улучшит качество образовательных услуг и будет стимулировать организации к дальнейшему росту.

В Алматы насчитывается 207 государственных и 67 частных школ, 189 государственных и 643 частных детских сада, 96 колледжей, 39 высших учебных заведений. Все они пройдут аттестацию.

Напомним, 330 казахстанцев рекомендованы к поступлению на обучение в ведущие зарубежные вузы.