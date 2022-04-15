Госаппарат должен быть вовлечен в потребности общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Айгуль Шаимова на брифинге в СЦК объяснила главные нормы Указа Президента о дебюрократизации, также пояснила о том, что становится причиной отсутствия прогресса в работе госаппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны четко обозначил, что приоритетом в работе госаппарата должно стать именно содержание, а не форма. Это первый принцип дебюрократизации в одноименном указе – приоритет сущности над формой. Сегодня повседневная работа государственных органов акцентирована на текущей рутине операционной деятельности, а не на достижении задач и результата. На отсутствие прогресса, как правило, влияет то, что реализация одного полномочия, как правило, возложена на несколько государственных органов, которые работают разрозненно и не нацелены на выработку комплексных мер во взаимодействии друг с другом. К примеру, за водоснабжение внутри населенного пункта отвечают акиматы, а за подведение инфраструктуры к селу – центральные госорганы. Соответственно, если они будут планировать деятельность в отрыве друг от друга, то может получиться так, что, если акимат выполнит свою работу, а центральный госорган – нет, или наоборот, то в любом случае населенный пункт будет без воды», - отметила на брифинге А. Шаимова.

Поэтому, по словам спикера, население не всегда ощущает реальные изменения.

«Такой подход вызывает нарекания со стороны населения. В свою очередь, госаппарат должен быть вовлечен в проблемы и потребности общества и бизнеса, быстро и эффективно принимать решения и претворять их эффективно в жизнь. Реальный результат, обеспечивающий практическое решение вопроса, станет определяющим критерием эффективности деятельности государственных органов», - добавила заместитель главы Агентства по стратегическому планированию и реформам.