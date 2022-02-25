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Горздрав столицы: Вопрос оснащения и модернизации парка медтехники - главная задача

25 Февраля 2022 19:27
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Горздрав столицы: Вопрос оснащения и модернизации парка медтехники - главная задача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году приобретено более 560 единиц медицинской техники, что позволило модернизировать ее парк более чем в 25 организациях здравоохранения города. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов на отчетной коллегии ведомства по итогам деятельности за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Сегодня под председательством заместителя акима города Берика Джакенова состоялась коллегия Управления общественного здравоохранения при участии вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.

«Для стационаров мы приобрели два компьютерных томографа, один аппарат магнитно-резонансной томографии, 330 перфузоров, 174 реанимационных монитора, 32 аппарата искусственной вентиляции легких, 76 – HighFlow (ХайФло), 12 аппаратов ИВЛ для новорожденных, 13 инкубаторов для новорожденных, шесть реанимационных мест для интенсивного терапевтического ухода и многое другое. Все это позволило улучшить качество оказания медпомощи населению», – рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения столицы.

Тимур Муратов добавил, что для организаций первичного звена было закуплено порядка 75 единиц техники для диагностики и лечения пациентов.

Он также остановился на вопросе реконструкции и строительства столичных медорганизаций.

На сегодня согласованы эскизные проекты родильного блока на 250 коек для Многопрофильной городской больницы № 1, приемно-диагностического комплекса между акушерским и клиническим блоками Городской многопрофильной больницы № 2, нового Центра ПМСП в жилом массиве Интернациональный на 150 посещений в смену.

В рамках ГЧП ожидается продолжение строительства Университетской многопрофильной больницы на 800 койко-мест в жилом массиве Коктал. Также в планах начать работу по проектированию амбулаторно-поликлинического комплекса на 350 посещений в смену в районе Сарыарка, либо рассмотреть возможность реконструкции другого здания под эти цели.

Планируется реализация и других инфраструктурных проектов.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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