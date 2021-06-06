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    22:58, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Горят камыши и кустарники на реке Урал в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау на реке Урал горят заросли камышей и кустарников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Возгорание береговых зарослей произошло между набережной и рекой в микрорайоне Жилгородок. Горят заросли камыша и карагача. Гарь и хлопья ветер несет на жилой квартал. На месте пожара работают пожарные расчеты.

    Угрозы того, что огонь может перекинуться на жилые, дома нет - от огня их отделяют набережная и дорога. Задача пожарных - локализовать огонь, не дав ему распространиться по береговой растительности.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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