Горят камыши и кустарники на реке Урал в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау на реке Урал горят заросли камышей и кустарников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возгорание береговых зарослей произошло между набережной и рекой в микрорайоне Жилгородок. Горят заросли камыша и карагача. Гарь и хлопья ветер несет на жилой квартал. На месте пожара работают пожарные расчеты.

Угрозы того, что огонь может перекинуться на жилые, дома нет - от огня их отделяют набережная и дорога. Задача пожарных - локализовать огонь, не дав ему распространиться по береговой растительности.