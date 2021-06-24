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    12:59, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Горят деревья и камыши на реке Урал в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау горят деревья и камыши на береговой полосе реки Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар береговой растительности, а это ивы и заросли тростника, произошёл в микрорайоне Жилгородок. В городе давно не было дождя, поэтому по верхушкам камышей огонь быстро распространяется по береговой полосе.

    В тушении пожара принимают шесть сотрудников спасательной службы и одна машина. Опасности перехода огня через набережную на жилые дома нет.

    Наша справка. В июне это уже четвёртый случай возгорания береговой растительности на реке Урал в микрорайоне Жилгородок.


    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Происшествия, ЧС Общество Происшествия
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