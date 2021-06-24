Горят деревья и камыши на реке Урал в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау горят деревья и камыши на береговой полосе реки Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар береговой растительности, а это ивы и заросли тростника, произошёл в микрорайоне Жилгородок. В городе давно не было дождя, поэтому по верхушкам камышей огонь быстро распространяется по береговой полосе.

В тушении пожара принимают шесть сотрудников спасательной службы и одна машина. Опасности перехода огня через набережную на жилые дома нет.

Наша справка. В июне это уже четвёртый случай возгорания береговой растительности на реке Урал в микрорайоне Жилгородок.