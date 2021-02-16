Горящий метеор пролетел в небе над Австралией

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Прошлой ночью жители австралийского Мельбурна наблюдали полет горящего в небе метеора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 9news.com.au.

Один из жителей Мельбурна Фернандо Брага запечатлел полет метеора из своей квартиры недалеко от станции Южный Крест в районе Доклендс.

Другие жители города также сообщали о том, что наблюдали за полетом метеорита из многих точек города – он был виден в Бентли-Ист и Корумбурре около 22:40 по местному времени.

«Он (метеорит) был действительно ярким», - рассказал Фернандо Брага Нилу Митчеллу, ведущему на местной радиостанции под названием 3AW.

Физик и старший преподаватель Мельбурнского королевского технологического института, доктор Гейл Айлс заявила, что метеор двигался со скоростью «несколько километров в секунду», хотя технически он не взорвался.

«Этот кусок камня попал в атмосферу Земли. Видно, что он двигался с довольно странной скоростью - со скоростью несколько километров в секунду. Поскольку он двигался так быстро, он взаимодействовал с частицами атмосферы, окружающей Землю, и создал такую большую вспышкy», - добавила она.

Астрономическое общество также заявило, что это, скорее всего, был камень, который вращался вокруг Солнца миллионы лет и случайно оказался унесенным в атмосферу Земли прошлой ночью и распался всего за две-три секунды.