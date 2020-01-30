Горящий дом в ВКО пожарные тушили снегом

БЕСКАРАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане огнеборцам пришлось тушить пожар снегом, так как из-за заметенной дороги спецмашина не смогла доехать до горящего дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что 29 января в 14.37 в службу пожаротушения села Бескарагай поступило сообщение о том, что горит дом в селе Карабас в Бескарагайском районе, которое находится в 35 км от пожарной части. Боевой расчет незамедлительно выехал к месту вызова. Но из-за заметенной дороги пожарная машина не смогла доехать до горящего дома.

«Так как каждая минута была дорога, ни теряя времени, бойцами было принято решение идти пешком до место вызова. Преодолев 2,5 км по бездорожью, они дошли до села и увидели объятый огнем дом. Здание было деревянным и почти полностью сгорело. Надо было спасать стоящие рядом хозяйственные постройки. Пожарные стали закидывать их снегом и одновременно разбирали деревянную конструкцию догорающего дома», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Отметим, что спецмашина к месту пожара смогла доехать только через два часа, после расчистки дороги техникой местного предпринимателя. Возгорание было ликвидировано к 8 часам вечера. Жертв и пострадавших нет.

«За 18 лет службы такой случай у меня в первый раз. Наверное, запомнится на всю жизнь, как мы добирались пешком через наметенные сугробы и тушили пожар снегом. Дом был полностью деревянным, обработан лаком, поэтому и сгорел, как спичечный домик», - отмечает командир отделения Игорь Кизь.

При этом специалисты рассматривают версию возникновения пожара «Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи».