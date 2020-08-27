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Горящая машина врезалась в патрульное авто в Алматы: на месте обнаружен труп водителя

27 Августа 2020 16:18
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Горящая машина врезалась в патрульное авто в Алматы: на месте обнаружен труп водителя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горящая легковая машина врезалась в полицейский автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«27 августа автомашина марки «Nissan Primera», следуя по улице Дулати в северном направлении, допустила наезд на стоявшую на островке безопасности по проспекту Аль-Фараби патрульную автомашину, которая по инерции столкнулась с «Mercedes», двигавшимся на восток», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

В результате столкновения один из полицейских из состава экипажа получил серьезные телесные повреждения и экстренно был госпитализирован в городскую клиническую больницу №7.

«Полыхавший «Nissan» остановился в результате наезда на полицейское авто, которое, приняв удар на себя, стало барьером для неуправляемого транспортного средства. Иначе последствия могли быть серьезными и необратимыми», - отметили в полиции.

Потушили горящую машину пожарные.

«В ходе осмотра авто было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. Вместе с тем в ходе начавшегося расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.



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#Алматы   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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