Горячую воду подключают в Таразе

Подачу горячей воды начали в городе Таразе в многоэтажные дома, которые оставались без горячего водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 15 апреля в 831 из имеющихся в Таразе из 1 438 многоэтажек была приостановлена подача горячей воды для проведения плановых гидроиспытаний тепловых сетей.

— С 15 мая началась подача горячей воды, — рассказал корреспонденту агентства Kazinform директор АО «Таразэнергоцентр» Жумабек Болекбаев. — В течение трех дней поэтапно будет возобновлена подача централизованного горячего водоснабжения 831 многоквартирным жилым домам и юридическим лицам города. Просим старших по домам, ответственных лиц КСК, ОСИ, ПТ предоставить своевременный доступ к элеваторным узлам, подготовить квалифицированный персонал для приёма горячего водоснабжения внутридомовой системой. Жителям для избежания передавливания необходимо своевременно отключить краны аристонов.

Как сообщили в пресс-службе акимата города Тараза, помимо этого, в Таразе начинается реконструкция тепломагистрали М-1, и в связи с этим без горячего водоснабжения временно останется 59 многоэтажных домов по центральным улицам Толе би, Абая, Казыбек би, Сыпатай батыра, Карахана, Айтиева, Койгельды, Желтоксан и некоторым другим. Энергетики обещают подключать к горячей воде эти дома поэтапно, после приёмки в эксплуатацию участков тепломагистрали М-1 в течение июля — сентября.

По данным ведомства, в прошедший отопительный сезон в Жамбылской области аварий и технологических нарушений на теплоэнергетических комплексах и инженерных сетях не зарегистрировано. Все девять теплоэнергетических комплексов и 593 автономных котельных области работали в штатном режиме, а 1 737 социально-значимых объектов и 1 650 многоэтажных жилых домов региона были обеспечены стабильным теплоснабжением.