Горячую воду отключили в многоэтажках Уральска из-за изношенных от талых вод трубопроводов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Несколько многоэтажных домов Уральска отключили от горячего водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», в период весенних паводков в Зачаганске талыми и дождевыми водами затапливало подземные каналы, что привело к износу трубопроводов.

«В настоящее время частое отключение горячего водоснабжения в Зачаганске связано с подготовкой к отопительному сезону. Планируется заменить все тепловые и горячего водоснабжения сети. От горячего водоснабжения отключены дома по адресам: улица Монкеулы 105, 105/1, 85/4, 108/2, 108/5, 108/6», - пояснили в АО «Жайыктеплоэнерго».